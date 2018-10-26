В Смольном подтвердили планы перезапуска завода GM. Выпуском машин будет заниматься российская компания

Новости о перезапуске завода General Motors могут появиться до конца 2018 года, сообщил 26 октября «Фонтанке» глава комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин.

Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что американский концерн General Motors договорился с белорусской «Юнисон» о продаже завода в Шушарах. По информации издания, сегодня в Смольном состоялась встреча чиновников с акционером предприятия Алексеем Вагановым.

Вице-губернатор Сергей Мовчан подтвердил, что встреча состоялась, а также сообщил, что город заинтересован в возобновлении производства на площадке. По словам Максима Мейксина, проектом будет заниматься российская, а не белорусская компания. Однако подробности раскрыть отказался, сославшись на договоренности о конфиденциальности. «Новости будут уже в конце года», – отметил он.

В «Юнисон» и GM не подтверждают, но и не опровергают информацию. Американский концерн сообщал, что рассматривает различные варианты, включая возможную продажу завода и земельного участка другому производителю или инвестору.