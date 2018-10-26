В общежитии ГРУ, где жил Анатолий Чепига, журналисты Центра «Досье» нашли столетних детей сотрудников

Руководство Генштаба Минобороны в 2011 году засекретило детей сотрудников ГРУ, проживающих в ведомственном общежитии на улице Маршала Бирюзова в Москве.

Об этом 26 октября рассказывают в своём расследовании журналист Сергей Канев и Центр «Досье». Специалисты проекта Михаила Ходорковского считают, что 56 детей засекретили, добавив им по 100 лет к реальному возрасту. Таким образом, родившиеся в 2005 году стали значиться как родившиеся в начале XX века — в 1905-м.

Источник сообщает, что правда вскрылась, когда Пенсионный фонд проверял списки столичных пенсионеров и наткнулся на пару домов, плотно заселённых столетними старичками. Сотрудники ПФР уже чуть было не объявили о мошеннической схеме, когда Минобороны им всё объяснили.

Напомним, на Маршала Бирюзова во время учебы в Военно-дипломатической академии (ВДА, на сленге разведчиков «Консерватория») якобы проживал Руслан Боширов, он же Анатолий Чепига, которого британские спецслужбы подозревают в отравлении Скрипалей.