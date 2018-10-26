ФАС пообещала разобраться с ростом цен на сахар

Ведомство запросило 10 дней для того, чтобы проверить, с чем связано поднятие оптовых цен на сахарный песок.

«Мы сейчас изучаем всю эту историю. Нам нужно около 10 дней, чтобы разобраться, и мы вам доложим о причинах. Вопрос серьёзный, мы к этому относимся очень серьёзно», – цитирует 26 октября главу ФАС России Игоря Артемьева RT со ссылкой на его комментарий РИА Новости.

Он также пообещал проверить поднятие стоимости хлеба, отметив, что для этого нет никаких предпосылок.

Ранее Минсельхоз зафиксировал резкий рост оптовых цен на сахар, который начался в сентябре. Причиной называют неурожай, вызванный засухой.