ФАС: Цена на хлеб расти не будет

Федеральная антимонопольная служба России полагает, что в данный момент нет условий для поднятия стоимости одного из важнейших пищевых продуктов.

«Условий для роста цен на хлеб нет. На самом деле при таком уровне урожайности, которого мы достигли, при таком уровне экспорта правительство, в случае если будет угроза роста цен на хлеб, может просто ограничить экспорт зерна», – цитирует 26 октября главу ФАС России Игоря Артемьева RT со ссылкой на его комментарий ТАСС.

Его ведомство уже начало проверку красноярских заводов, которые подняли цену на хлеб.

Напомним, СМИ ранее сообщили https://www.fontanka.ru/2018/10/23/016/, что хлеб в России может подорожать на фоне роста мировых цен на пшеницу, активного спроса у экспортеров и девальвации рубля. По данным Минсельхоза, в январе – сентябре 2018 года хлебобулочные изделия в России подорожали в среднем на 2,3%.