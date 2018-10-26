Губернатор Ярославской области заподозрил неладное в сериале «Домашний арест». Картина слишком похожа на реальность

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил своим подчинённым провести «расследование» и выяснить, насколько случайны совпадения сюжетной линии сериала «Домашний арест» с реальными событиями, проходившими в регионе. На премьере (в августе этого года) заявлялось, что он сериал снимался в Ярославле, Подольске и Москве.

Об этом 26 октября сообщило издание «Проект». В Ярославле, как и в сериале, арестовывали мэра за взятку. Лишили свободы бывшего градоначальника пять лет назад. В кино мэра охраняют два высоких и лысых охранника, которых он зовет Виталиками. Помощника губернатора, который занимается безопасностью главы региона, также зовут Виталий и внешне он немного похож на охранников из сериала.

Телевизионный чиновник ведёт свой Instagram о здоровом образе жизни и требует, чтобы подчинённые ставили ему лайки. У Дмитрия Миронова также есть аккаунт в социальных сетях с фотографиями с тренировок.

В предпоследней серии выяснилось, что выдуманный авторами сериала город Синеозерск находится в Воронежской области.

Премьера сериала «Домашний арест» состоялась 16 августа. Его производством занимается Comedy Club Production.