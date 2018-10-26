"Респект" строителям. Как страховщик-монополист "притормозил" рынок жилья

Застройщики оказались в зависимости от страховщика, негласно ставшего монополистом. По данным "Фонтанки", СК "Респект" не успевает обрабатывать заявки рынка. Это скажется на сроках возведения и стоимости жилья. Участники сектора называют такую гарантию прав дольщиков декоративной и не верят, что в случае банкротства выплаты покроют потери.

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Страховать ответственность перед дольщиками застройщиков обязали с 2014 года. Три года спустя появился альтернативный инструмент гарантии – компенсационный фонд. Однако если первый договор долевого участия в определенном строительном проекте был зарегистрирован до 20 октября 2017 года, для остальных ДДУ также применяется старый инструмент защиты.

На сегодняшний день в списке ЦБ остались 12 страховщиков, которых регулятор в соответствии с 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве" допустил к работе с девелоперами. ВСК, ПАРИ, "Ингосстрах", Московская акционерная страховая компания, "Альфастрахование", "Абсолют Страхование", "РСХБ-Страхование", "Югория", "ВТБ Страхование", "БИН Страхование", "Респект" и НКО "Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков" (ПОВС).

В начале октября Центробанк исключил из списка "Проминстрах". Регулятор не пояснил свое решение, однако в июле суд признал банкротами пять входящих в Urban Group компаний, которые работали с "Проминстрахом".

Другой страховщик, работавший со структурами Urban Group, ВСК, остался вправе работать с долевым строительством, однако 20 июля приостановил оформление новых договоров долевого участия (ДДУ), писали "Ведомости".

На деле выбора у девелоперов не осталось. 10 компаний из списка ЦБ просто практически не работают с "долевкой", хоть и имеют на это право, сетуют игроки рынка. Официальный представитель "Альфастрахования" Юрий Нехайчук, к примеру, пояснял РБК, что компания не занимается таким видом страхования из-за наличия рисков. Глава управления страхования ответственности "Ингосстраха" Дмитрий Шишкин признавал, что оценить финансовое состояние застройщика невозможно.

ПОВС же является некоммерческой организацией – объединением застройщиков, которые приняли решение о коллективной ответственности при наступлении страхового случая одного из членов общества. Сейчас их 446. Но попасть в ряды общества не так просто – количество членов лимитировано, претендент должен иметь хорошую репутацию и заплатить вступительный взнос.

"В уставных документах данной структуры прописано максимальное количество застройщиков, которые могут входить в объединение. Сейчас это количество приближается к прописанному лимиту. Грубо говоря – структура не резиновая. Поэтому все операции по приему новых членов сейчас такие неспешные", – объясняет близкий к ПОВС источник.

В пресс-службе НКО сообщили, что объединение продолжает принимать в свой состав новых членов, которые соответствуют требованиям ПОВС, и заключать новые договоры страхования. Сейчас в организации состоят чуть больше десятка петербургских компаний, среди которых "ГлавСтройКомплекс", "Главстрой-СПб", "Лидер Северо-Запад", "Ренессанс", "ЭмСи Истейт Инвестмент" и другие.

Информацию, что на деле из всего списка страховщиков по ДДУ работают только ПОВС и "Респект", подтвердил "Фонтанке" председатель комитета по страхованию в строительном комплексе Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада Анатолий Кузнецов.

Девелоперы, которые не состоят в обществе, после исключения "Проминстраха" и ухода ВСК выстроились в очередь к единственным оставшимся дверям – ООО "СК "Респект".

По данным СПАРК, рязанской компанией владеет ООО "Русстройпроект", которое принадлежит ООО "Парис" (98,9%), кипрскому офшору "Аванус Инвестментс Лимитед" (1%) и Михаилу Бартовскому (0,01%). Собственником "Париса" является "Арко-Инвест" (99,9%), единственный хозяин которого – Юрий Варлахин. Доход "Респекта" от страхования (за исключением страхования жизни) по итогам 2017 года составлял 2,7 млрд рублей. Результаты инвестиционной деятельности – минус 1,7 млрд рублей.

Большинство застройщиков, с которыми поговорила "Фонтанка", подтвердили, что после ухода "Проминстраха" сектор столкнулся с рядом трудностей. Но раскрыть подробности согласились только под выключенный диктофон из-за опасений вызвать панику среди дольщиков.

"В "Респект" со всей России в день поступает около 150 заявок по ДДУ, максимум они могут обработать 70", – говорит представитель строительного сектора.

Простой в очередях привел к тому, что реализация ряда проектов застопорилась. Деньги дольщиков застройщики могут получить, только когда зарегистрируют договор долевого участия в Росреестре.

"Респект" не может покрыть весь объем рынка, соответственно, как минимум по некоторым проектам они приняли решение работу приостановить, и у этих проектов начались большие проблемы. Нам повезло, но у некоторых коллег работа просто встала", – утверждает участник петербургского рынка.

Сразу после ухода конкурента, рассказывают строители, "Респект" поднял ставки почти в два раза. Сейчас вознаграждение составляет более 1,5% от стоимости квартиры. Пока был "Проминстрах", обе компании держали ставки на уровне 0,7-0,9%, говорит один из девелоперов. На запрос "Фонтанки" СК на момент выхода материала не ответила.

Рост ставок неизбежно скажется на кармане потребителя, так как аппетиты "Респекта" закладывают в конечную цену квартир. К примеру, совсем небольшой дом: семь или восемь этажей, 150 квартир общей площадью 10 тысяч кв. м, учитывая среднюю стоимость квадратного метра в Петербурге – 100 тысяч рублей, клиенты заплатят 1 млрд рублей. 15 млн рублей от этой суммы получает страховщик.

По данным на 1 октября, в городе зарегистрированы 145,6 действующих договоров долевого участия, сообщили в комитете по строительству. Число ДДУ в строящихся объектах будет ниже. Действие договора заканчивается, когда владелец регистрирует право собственности, но предельный срок обращения в Росреестр в законодательстве не прописан, а это значит, что часть дольщиков может жить в уже построенных квартирах. Судя по объемам ввода нового жилья, девелоперы застраховали проекты на сотни миллиардов рублей. Сколько получит "Респект", эксперты оценить затруднились, однако по самым минимальным подсчетам речь идет о миллиардах рублей.

Участники строительного сектора между собой называют страхование ДДУ декоративной гарантией. "Страховщик не сможет и сотой части заплатить дольщикам. Это абсолютная фикция. Ни одна компания не выдержит нагрузки даже двух жилых комплексов, если они не будут достроены или произойдет банкротство. Мы все понимаем, что этот инструмент реальной защиты дольщикам не обеспечивает. Это было понятно изначально", – говорит представитель рынка.

Наличие единственной компании, которая может страховать ДДУ, – специфичная ситуация и с точки зрения отсутствия конкуренции, и с точки зрения увеличения сроков регистрации ДДУ. Определенное количество сделок уже "зависло", и их число увеличится, считает Екатерина Тейдер, руководитель направления девелопмента Becar Asset Management.

"Устойчивость той или иной страховой компании в такой ситуации очень сильно зависит от корректности ее прогнозов по рискам и способности резко расшириться на растущий пул объектов", – поясняет эксперт.

В конце прошлого года Арбитражный суд признал банкротом вологодскую "Стройиндустрию". Компания не завершила возведение трех многоэтажек. Выплатить деньги дольщикам должен "Респект". Однако, по сообщениям местных СМИ, добиваться компенсации дольщикам пришлось в суде, а отзывы о компании запестрели возмущенными комментариями пострадавших.

У "Респекта" нет особой необходимости увеличивать мощности, считает один из строителей. "Чем больше у них будет очередь, тем больше возможность поднять цену на страховку. Пока у тебя монополия, пока у тебя очередь, ты можешь сидеть пинать потолок. С другой стороны, чем больше ты наращиваешь объем, тем больше шансов, что тебя регулятор закроет", – пояснил он.

Антимонопольное законодательство здесь бессильно, объясняют представители сектора в ответ на вопрос, почему к ситуации до сих пор не подключили ФАС. "Есть 12 компаний, которые имеют право осуществлять работу с застройщиками, они все могут застраховаться там. Другое дело, что их не страхуют. На бумаге монополии нет, но по факту – прямая монополия", – подтверждает один из опрошенных.

Не исключено, что "Проминстрах" может вернуться на рынок, хотя сами строители оценивают его шансы невысоко. Более того, существует версия, согласно которой жалобы на компанию, попадавшие в Центробанк, были инициированы "Респектом". Никаких официальных подтверждений этим слухам "Фонтанке" найти не удалось.

Тем не менее в августе Федеральная антимонопольная служба возбудила в отношении "Респекта" дело по признакам недобросовестной конкуренции. До этого ведомство вынесло СК предупреждение. Компания распространяла информационные материалы, в которых приводила свое видение деятельности "Проминстраха", и на сравнении с собой делала выводы о якобы скором банкротстве конкурента. Юрлицо позднее уведомило ФАС о том, что получателям рассылки направили материалы с опровержением, но, как установил надзорный орган, далеко не всем.

Ирина Корбат,

"Фонтанка.ру"