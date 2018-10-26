«Лексус» обгоняет «Ленд Ровер» в «хит-параде» фаворитов угонщиков

За первые три квартала 2018 года мониторинговый центр компании Arkan зафиксировал 174 попытки угона: 108 в Петербурге и Ленинградской области, 39 в Москве, 13 в Московской области и 14 в других регионах России. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба компании.

Абсолютным лидером по популярности у угонщиков остается японский бренд Toyota (76 попыток), особенно модели Land Cruiser 200 (25), Camry (20), Land Cruiser 150 Prado (15) и RAV4 (12 попыток угона).

В пятёрке «фаворитов» у угонщиков произошла небольшая ротация. В прошлом году вторую ступень «хит-парада» занимал английский бренд Land Rover, в этом году – автомобили Lexus (22): LX 570 (9), NX 200 (5), RX 350 (2) и NX 300 (2). Третье место досталось бренду Mazda (19): CX-5(12) и Mazda 6 (6). Land Rover (15) переместился на четвертую ступень с моделями Range Rover Sport (5), Range Rover III Vogue (4), Freelander 2 (2). А замыкает пятерку Mercedes (8 попыток угона).

Большинство попыток угона совершается в вечернее и ночное время. В 66% случаев, по данным компании, угонщики используют метод считывания сигнализации, в 34% случаев повреждают автомобиль при попытке угона, то есть разбивают стекло или вскрывают замок двери.