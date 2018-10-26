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Общество
26.10.2018 13:57
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Власти Эквадора предлагали укрывающемуся в посольстве Ассанжу сдаться Великобритании

 

Генеральный прокурор латиноамериканской республики Иньиго Сальвадор Креспо предложил основателю WikiLeaks, с 2012 года укрывающемуся в дипмиссии этой страны в Лондоне, несколько вариантов разрешения его ситуации. Джулиан Ассанж отверг все предложения.

«Ему [Ассанжу] предлагалось сдаться Британии с условием того, что ему предоставят гарантии, которые удалось получить эквадорскому правительству», – цитирует  26 октября Креспо агентство EFE.

В частности, Эквадор гарантировал, что основателя WikiLeaks не выдадут другой стране и не депортируют. Кроме того, ему предлагалось и дальше оставаться в посольстве, однако для этого он должен выполнять условия и правила. В частности, от всех посетителей австралийца требовали предоставлять сведения об их социальных сетях и серийных номерах компьютеров и телефонов. Ранее посольство отказалось оплачивать его расходы.

Джулиан Ассанж отверг оба варианта, так как он не хочет сдаваться Великобритании, а также считает правила пребывания в дипмиссии латиноамериканской страны ущемлением его прав и свобод.

Справка:

Сайт WikiLeaks был открыт в 2006 году. Он прославился публикацией расследований и секретных материалов о коррупции и злоупотреблениях в различных странах мира. Целью некоммерческой организации была объявлена «неотслеживаемая публикация и анализ документов, ставших доступными вследствие утечки информации». В 2010 году сайт опубликовал секретную информацию о действиях США в Ираке, а также пытках в лагере для задержанных в Гуантанамо. Основатель WikiLeaks поселился на территории эквадорского посольства в Лондоне в 2012 году, когда он был объявлен в розыск по обвинению в изнасиловании. Дело было закрыто, но Ассанж не торопился покидать диппредставительство, опасаясь, что его все равно выдадут Швеции, а затем США, где ему грозит смертная казнь из-за публикации секретной информации, в том числе о деятельности военных США в Ираке. На его содержание эквадорцы потратили больше пяти миллионов долларов. У Ассанжа есть эквадорский паспорт.

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