Русфонд готов оплатить активацию доноров из Национального регистра для трансплантаций костного мозга

Русфонд оплатит активацию доноров для пациентов с показанной трансплантацией костного мозга (ТКМ), в случае если для них найдется подходящий донор в базе Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (РДКМ). Об этом рассказала медицинский директор РДКМ Ольга Макаренко в рамках III Всероссийского конгресса онкологических пациентов.

По словам Макаренко, как пишет АСИ, стоимость одной активации в среднем составляет 400 тысяч рублей. «Процедура включает в себя сбор клеток в клинике и оплату проезда и проживания донора», – отметила она.

Пациент самостоятельно не ищет донора. «Его лечащий врач обращается в базу, делает поиск, который, например, выдает, что пара найдена. Остается только счет за активацию оплатить. После этого пациенту надо написать просьбу о помощи в Русфонд, который выступает гарантом оплаты», — уточнила Макаренко.

В 2017 году в России провели около 400 неродственных трансплантаций костного мозга. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, реальная потребность в таких операциях куда выше: 900 трансплантаций для детей, 4 214 – для взрослых.

Для проведения ТКМ необходим донор. Родственники далеко не всегда могут подойти на эту роль. В результате пациентам приходиться обращаться в зарубежные регистры доноров костного мозга, где стоимость поиска и активации начинается от 18-20 тысяч евро. Все эти расходы ложатся на плечи нуждающихся в операции – государство оплачивает лишь саму процедуру ТКМ.

В 2013 году Русфонд при поддержке государства, бизнеса, некоммерческих организаций и волонтеров начал создавать Национальный регистр доноров костного мозга. Его назвали именем Васи Перевощикова – мальчика из российской глубинки, у которого в девять лет диагностировали лейкоз. Донора для него так и не нашли.

На данный момент в Национальном регистре зарегистрировано чуть более 85 тысяч потенциальных доноров. Однако, это несравнимо меньше, чем в любом зарубежном национальном регистре. Например, в США зарегистрировано 8,7 млн потенциальных доноров, в Германии – 8,1 млн. Поэтому в российском регистре по-прежнему не всегда можно найти неродственного донора. В связи с этим Русфонд предложил два варианта развития Национального регистра доноров костного мозга.