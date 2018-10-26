Банк России сохранил ключевую ставку

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе мегарегулятора финансового рынка страны по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ 26 октября.

"С предыдущего заседания совета директоров ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась. При этом проинфляционные риски остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. Сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий", – отмечается в сообщении регулятора.

При этом ЦБ указал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Также в пресс-релизе говорится, что Банк России сохраняет прогноз по инфляции на 2019 год в интервале 5,0 – 5,5% и ее возвращение к уровню 4% в 2020 году.