Собор в Солсбери вновь в центре внимания. Неизвестный попытался украсть оттуда Великую хартию вольностей 1215 года

45-летний мужчина попытался украсть Великую хартию вольностей из собора в Солсбери. Об этом 26 октября пишет Sky News со ссылкой на полицию Уилтшира.

По данным английских стражей правопорядка, попытка украсть древний документ была предпринята накануне, в четверг. Неизвестный мужчина попытался разбить стекло выставочного ящика, в который была помещена хартия. После того как у него ничего не вышло, злоумышленник убежал. Подходящего под описания мужчину задержали в пятницу. В полиции отметили, что солсберийская реликвия от действий преступника не пострадала.

Великая хартия вольностей была составлена в июне 1215 года. Этот политико-правовой документ стал результатом требований знати к королю Иоанну Безземельному (1166−1216). Хартия состоит из 63 статей и защищает ряд юридических прав и привилегий свободного населения средневековой Англии.

Солсбери и его собор стали известны всему миру после интервью Петрова и Боширова, которых английские спецслужбы называют российскими сотрудниками ГРУ. Россияне сказали, что посещали Солсбери исключительно ради знаменитого собора и его шпиля. Несмотря на рекламу, британский городок после случаев отравления и шумихи вокруг спецагентов потерял в туристической привлекательности.