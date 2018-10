«Хвост скорости»: McLaren показал один из быстрейших гиперкаров мира. Все уже проданы

В Сети появились первые официальные изображения самого быстрого дорожного гиперкара McLaren. Фото опубликовал в Twitter 26 октября Autobant. Премьера новинки, получившей название Speedtail, состоится сегодня, пишет Autonews.

По предварительной информации, McLaren Speedtail оснастят гибридной силовой установкой на основе 4,0-литрового мотора V8 с двумя турбинами, а его мощность превысит 1000 лошадиных сил. Автомобиль сможет разгоняться до первой «сотни» примерно за 2 секунды и развивать максимальную скорость в 391 км/ч. Это на 2 км/ч быстрее, чем у McLaren F1, который с 1993 по 2005 год считался самым быстрым в мире серийным автомобилем.

McLaren Speedtail, который призван стать идеологическим преемником модели F1, тоже получит трехместный салон с водительским креслом по центру и двумя пассажирскими сзади по бокам от него. Еще одной особенностью станут фирменные эмблемы из 18-каратного белого золота со вставками из карбона. За дополнительную плату клиентам предложат сделать логотипы из платины. Изготовит их фирма Vaughtons, которая специализируется на выпуске олимпийских медалей и кубков.

Тираж гиперкара составит всего 106 экземпляров. Стоимость одного автомобиля – около 2,3 миллиона долларов, и все они уже проданы.

