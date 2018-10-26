Ангела Меркель едет в Киев обсуждать минские договоренности

Канцлер Германии собирается встретиться с украинским президентом, чтобы, среди прочего, обсудить ситуацию на востоке постсоветской республики.

«В четверг, 1 ноября, канцлер ФРГ отправится в Киев, где ее примет президент Украины Петр Порошенко. В центре внимания переговоров будут двусторонние отношения, а также конфликт на востоке страны и реализация минских договоренностей», – об этом 26 октября на пресс-конференции рассказала представитель немецкого кабмина Ульрике Деммер.

Германия продолжает настаивать на выполнении минских договоренностей, подчеркнула Деммер.