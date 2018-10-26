Снег уже близко – в 100 километрах от Петербурга

Снег подбирается к Петербургу. Если ночью 26 октября он выпал в соседних регионах, то сейчас уже идёт в Усть-Луге.

Видео мощного снегопада на дороге около этого портового посёлка в Кингисеппском районе Ленинградской области выложено в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В самом Кингисеппе пока без осадков, демонстрируют вэб-камеры портала «Кингисепп сегодня».

Как видно на карте погоды «Яндекса», Усть-Лугу захватил край тучи, располагающейся большей частью над территорией Эстонии и Финским заливом.

Напомним, в Петербурге ночью были заморозки, а вот «дня жестянщика» не случилось. Впрочем, ещё не вечер.