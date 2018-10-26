УФАС приостановило торги по размещению информационных табло на остановках

Петербургское УФАС приостановило аукцион СПб ГКУ «Организатор перевозок» на размещение информационных табло на остановках общественного транспорта, сообщила пресс-служба ведомства 26 октября.

Как пояснили в УФАС, с жалобой на условия торгов обратилась компания ООО «Синертэк», бывший подрядчик Смольного по монтажу таких конструкций.

«Организатор перевозок» объявил конкурс на установку табло, информирующих пассажиров о времени прибытия общественного транспорта, 8 октября. На эти цели планировалось потратить 28 млн рублей.

Смольный начал установку «умных табло» на солнечных батареях в 2015 году. Их поставщиками выступили арзамасская компания «Рикор-электроникс» (бывший Арзамасский завод радиодеталей) и петербургской «Синертэк». Однако после истечения договора контракт было решено не продлевать, и летом 2018 года такие конструкции были демонтированы.