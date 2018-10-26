Прокуратура через суд обязала «Водоканал» защитить Неву от белой мути

Суд обязал «Водоканал» повысить степень очистки стоков в Неву у Литейного моста, где весной горожане заметили потоки белого вещества. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Фото: Читатель "Фонтанки" Игорь

Ранее в Дзержинский районный суд направили иск с требованием к «Водоканалу» «провести мероприятия по повышению качества сточных вод». Иск был удовлетворен в полном объёме. «Исполнение судебного решения контролирует природоохранная прокуратура», — отметили в надзорном ведомстве.

Белое вещество неизвестного происхождения в воде у Литейного моста горожане заметили 14 апреля. Росприроднадзор выяснил, что сточные воды белесого цвета в Неву попадали из канализации.