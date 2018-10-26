Топливо в 2019 году будет дорожать в пределах инфляции, обещает Минэнерго

Мер, которые принимаются для сдерживания роста цен на автомобильное топливо, достаточно, чтобы удержать его в пределах инфляции. То есть в 2019 году цены на бензин будут расти не более чем на 4 – 5%. Об этом на парламентских слушаниях в Госдуме заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, пишет 26 октября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, Сорокин сообщил, что Минэнерго и ФАС согласовали увеличение обязательных продаж топлива на бирже: бензина – до 15%, дизеля – до 7,5%. Это на 5% и 2,5% больше нынешних норм. Такая мера, по словам замминистра, позволит независимым АЗС получать топливо по приемлемой цене.

Напомним, что с конца лета вслед за оптовыми ценами на бензин и дизель растут и розничные. С 16 по 22 октября бензин в среднем по России подорожал на 0,1%. Стоимость топлива растет третью неделю подряд.