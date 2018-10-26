Старт продаж iPhone по-белорусски: Через месяц, дороже и без покупателей

В бывшей советской республике в магазинах появились новинки компании Apple, но их никто не купил.

Магазины Минска, которые выставили на продажу iPhone Xs и iPhone Xs Max, остались без покупателей, так как никаких очередей за новыми девайсами, как это бывает в других странах, в Белоруссии не наблюдалось. Об этом 26 октября сообщает местное информационное агентство TUT.by.

Новинки были доступны в 4 торговых сетях, однако все они были пусты. В магазинах уверены, что покупатели придут после рабочего дня.

Низкий спрос может быть связан с тем, что старт продаж в Белоруссии начался почти через месяц после России и мира. Кроме того, новые телефоны в Минске стоят дороже: например, самая бюджетная модель начинается с 3500 местных рублей (108 837 российских рублей). Для сравнения: на старте продаж в Петербурге iPhone XS стоил 88 тысяч рублей, а iPhone XS Max — от 97 тысяч рублей.