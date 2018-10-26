ВЦИОМ: Больше половины россиян поддержали идею переименования аэропортов. Но в двух столицах к идее отнеслись скептичнее

Идею присвоить аэропортам России имена выдающихся сограждан одобряют 53% жителей «городов-миллионников», 50% жителей крупных городов и 48% жителей сел. Хуже всего отреагировали на инициативу москвичи и петербуржцы (44% голосов поддержки).

Таковы данные опроса ВЦИОМ, итоги которого опубликованы 26 октября.

51% респондентов предпочли, чтобы воздушной гавани их региона дали имя выдающегося россиянина. Из них каждый второй (52%) предпочел бы заменитость из числа земляков. Еще для 39% региональная принадлежность не так важна.

Чаще всего аэропортам хотят присвоить имена военных (34%) и ученых (33%). Еще 24% считают, что аэропорты нужно назвать в честь деятелей культуры и искусства. По мнению 17% участников опроса, лучше присвоить аэропортам имена работников социальной сферы, а 11% предпочтут дать имена выдающихся рабочих.

Напомним, в начале октября Общественная палата России запустила сайт, на котором россияне выберут новые имена аэропортам в 45 городах. В список попали в том числе Москва и Петербург. В Северной столице предложения от горожан собирали на Суворовском проспекте, 62. Теперь организаторы сформировали лонг-лист (в него вошли следующие персоны: Петр I Великий, Александр Невский, Екатерина II Великая, Александр Сергеевич Пушкин, Федор Достоевский, Петр Чайковский, Дмитрий Шостакович, Леонид Говоров, Александр Радищев, Дмитрий Менделеев), после чего голосование перешло в онлайн-режим.