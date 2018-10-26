УФАС Петербурга не стало возбуждать дело против «Бургер-Кинга» за рекламу «Ты не умрешь с голоду в этом городе»

Петербургское УФАС не стало возбуждать дело против «Бургер-Кинга» за рекламу «Ты не умрешь с голоду в этом городе». Об этом сообщила пресс-служба ведомства 26 октября по итогам заседания совета по рекламе.

Поводом для рассмотрения стала рекламная акция фастфуда сети, в ходе которой промоутеры появлялись на улицах в футболках с провокационной для Северной столицы надписью: «You won’t starve in this city» («В этом городе вы не умрёте от голода»).

По мнению Общественного совета по рекламе, который УФАС попросило дать оценку кампании, счел, что использование подобного слогана «неприемлемо с учётом исторических и культурных традиций нашего города».

Однако, по словам официального представителя «Бургер-Кинга», эта рекламная акция не проводилась в Петербурге. «Значит, не исключено, что данные действия могут являться актом недобросовестной конкуренции со стороны конкурентов», – решил Общественный совет.

Поскольку футболки с оскорбившими жителей Северной столицы надписями утилизированы и больше не будут использованы для промокомпаний, УФАС сочло инцидент исчерпанным, а возбуждение дела по признакам нарушения Закона о рекламе нецелесообразным.