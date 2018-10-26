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Происшествия
26.10.2018 12:49
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«Подросток ударился о машину и убежал»: На Урале мэр города сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Глава небольшого городка Верхотурье в Свердловской области на своем автомобиле столкнулся с 12-летним ребенком и поехал дальше. Теперь градоначальником занимается полиция.

Алексей Лиханов сбил перебегавшего дорогу мальчика на одной из улиц города, после чего продолжил движение на своем автомобиле. ДТП было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Об этом 26 октября сообщает  местное издание «Правда УрФО».

Пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал, что подросток ударился об автомобиль чиновника, после чего убежал. Водитель не стал сообщать в правоохранительные органы о произошедшем, так как никто не пострадал.

Полиция Верхотурья возбудила в отношении градоначальника два административных дела за причинение легкого вреда здоровью и за то, что мэр покинул место ДТП.

Верхотурье – это административный центр городского округа Верхотурский Свердловской области, который расположился на левом берегу реки Тура. Живет в населенном пункте менее 9 тысяч человек. Алексей Лиханов был избран главой города 6 декабря 2017 года. До этого он был спикером местной Думы.

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