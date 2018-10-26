РЖД обещают восстановить движение между Краснодаром и Туапсе в ближайшие сутки

Около 300 железнодорожников работают сейчас на путях в Краснодарском крае, где стихия разрушила полотно.

Как сообщает днем 26 октября пресс-служба Российских железных дорог, утром путейцы восстановили железнодорожный мост на перегоне Шепси – Водопадный и открыли движение поездов по одному из двух путей. Это позволит обеспечить движение поездов на участке Адлер – Туапсе и отправить поезда, задержанные в районе станции Туапсе, обратно в Сочи, где пассажиры смогут воспользоваться альтернативными видами транспорта или разместиться в гостиницах до полного восстановления движения поездов.

«Работы по восстановлению пути на участке Туапсе – Кривенковская продолжаются, – отметили в компании . – Оперативным штабом ОАО "РЖД" поставлена задача открыть движение между Краснодаром и Туапсе в течение ближайших суток. Таким образом, железнодорожное сообщение с Сочи будет восстановлено».

Для отсыпки поврежденных путей со станций Лазаревская и Сочи направлены противоразмывные поезда, включающие вагоны со щебнем, бутовым камнем и необходимую технику. В ликвидации последствий непогоды также задействованы восстановительные поезда Туапсе, Краснодара и Адлера.

После восстановления движения на участке Туапсе – Адлер отправлено 4 пассажирских поезда и запущен пригородный электропоезд. По состоянию на 11:30 (мск) от станции Туапсе в сторону Сочи и Адлера отправлено 4 пассажирских поезда:

№ 104 Адлер – Москва – прибыл в Адлер в 10:49;

№ 680 Адлер – Владикавказ – проследовал станцию Чемитоквадже в 11:21;

№ 84 Адлер – Москва – проследовал станцию Лазаревская в 11:13;

№ 242 Адлер – Иркутск – проследовал станцию Шепси в 11:21.

Кроме того, между станциями Туапсе и Имеретинский Курорт начала курсировать «Ласточка».

Ранее сообщалось о нескольких петербургских рейсах, отмененных сегодня из-за непогоды на Кубани.