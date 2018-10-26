Сладкий «Чижик-Пыжик» принесет счастье петербуржцам

Фото предоставлены ООО "ТД "Чижик"

Истинно петербургский бренд «Чижик-Пыжик» запускает в городе продажи конфет.

Раньше, чтобы привлечь счастье, петербуржцам и гостям города нужно было кинуть монетку и попасть на памятник маленькой птичке на Фонтанке. Теперь же за монетку можно купить конфет с одноименным названием, которые, по словам производителей, тоже приносят счастье.

Уже в ближайшее время новый бренд шоколадных конфет «Чижик-Пыжик» можно будет приобрести в магазинах – например, в сети супермаркетов «Лэнд». Петербуржцам предложат на выбор два вида начинки – с молочным шоколадом и арахисом с карамелью.