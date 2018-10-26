18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +2
$ 65.75р
74.99р
12:53 26.10.2018
Расширенный поиск

Общество
26.10.2018 12:29
Печать

Пропавшую в Туапсе пенсионерку засосало в водосточную яму. Смертельный разгул стихии на Кубани стал уголовным делом

Уголовное дело по факту гибели людей из-за потопа в Краснодарском крае возбудил Следственный комитет России. Разгул стихии трактовали по части третьей 109-й статьи Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как рассказали в ведомстве 26 октября, «резкое ухудшение погодных условий и выпадение обильных осадков в Туапсинском районе привели к смерти 71-летней женщины в селе Кривенковском», позже в этом же населённом пункте наши погибшего 81-летнего местного жителя. Пенсионеры утонули.

«Также в следственные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении в Туапсе 67-летней женщины, упавшей в связи с сильным потоком воды в водосточную яму, после чего ее унесло течением. Место нахождения пропавшей в настоящее время не установлено», — отметили в СК.

Ранее стало известно о шести погибших из-за ливней в Краснодарском крае. Тела четырёх человек спасатели нашли в подтопленных домах в Апшеронском районе. О пропавшей без вести в Туапсе пожилой женщине пока ничего не известно.  

Сильные дожди нанесли урон 27 населённым пунктам. В зоне подтопления около 30 тысяч домов. Что октябрьский ливень сделал с русским югом – читайте в материале «Фонтанки».

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Фото предоставлены ООО "ТД "Чижик"
26.10.2018 12:50

Сладкий «Чижик-Пыжик» принесет счастье петербуржцам

Истинно петербургский бренд «Чижик-Пыжик» запускает в городе продажи конфет.
Группа компаний «ЦДС»
26.10.2018 12:08

Группа ЦДС запустила приложение дополненной реальности «Дома ЦДС»

Группа ЦДС запустила приложение с технологией дополненной реальности «Дома ЦДС». С его помощью можно увидеть интерактивный 3D-макет будущего жилого комплекса.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
26.10.2018 10:05

Артем Пидник провел рабочую встречу с губернатором Псковской области

В ходе рабочей встречи 25 октября генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») Артем Пидник обсудил с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым результаты подготовки электросетевого комплекса региона к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок.
shutterstock.com
25.10.2018 18:00

Каждый третий покупатель квартиры для оплаты взноса по ипотеке продал «вторичку»

«Петербургская Недвижимость» провела опрос и выяснила: каждый третий покупатель нового жилья (35%)в качестве первого взноса по ипотеке использовал деньги от продажи имеющейся недвижимости.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
25.10.2018 15:13

Рыжий Кот Группы «Эталон» лечит детей сказками и играми

На прошлой неделе маленьких пациентов детской городской больницы №5 им. Филатова ожидал сюрприз от Группы «Эталон». Несколько часов дети провели в компании Рыжего Кота, который помог детям немного отвлечься от лекарств и врачей.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.10.2018 14:57

«Россия» внедряет инновационные системы внешнего освещения на А320

Авиакомпания «Россия» приступила к модернизации систем крыльевых навигационных ламп на воздушных судах семейства А-320
фото предоставлено компанией "Первая Линия. Health Care Resort"
25.10.2018 13:15

«Первая Линия. Health Care Resort» объявила о сотрудничестве с клиникой Chaum

22 октября в Санкт-Петербурге прошла конференция «Prevent Age: международные тренды и возможности практического применения», посвященная новейшим технологиям в области антивозрастной медицины.
Setl City
25.10.2018 11:48

Разработан проект противоаварийных работ для сохранения особняка Веге

По заказу Setl Citу подготовлен проект первоочередных и противоаварийных работ для сохранения особняка Г.И. Веге на Октябрьской набережной, 38.
фото предоставлено компанией "Петербургская недвижимость"
24.10.2018 18:05

«Петербургская Недвижимость» приглашает за квартирами на «Ярмарку Недвижимости»

Выставка - ярмарка состоится 26 - 28 октября в «Экспофоруме»
предоставлено пресс-службой Комитета по развитию транспортной инфраструктуры СПб
24.10.2018 17:47

27 - 30 ноября 2018 года состоится I Международный форум транспортной инфраструктуры

С 27 по 30 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге в 4-м павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» состоится I Международный форум транспортной инфраструктуры.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
24.10.2018 16:25

«Терминал-Ресурс» планирует открыть продажи в ЖК «Образцовый квартал 5»

Главный девелопер проекта комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах» «Терминал-Ресурс» готовится к старту продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 5».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
24.10.2018 15:42

Аэрофлот возобновляет субсидированные перевозки на Дальний Восток и в Калининград

Аэрофлот сегодня возобновляет продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на рейсы в города Дальнего Востока и в Калининград.