Пропавшую в Туапсе пенсионерку засосало в водосточную яму. Смертельный разгул стихии на Кубани стал уголовным делом

Уголовное дело по факту гибели людей из-за потопа в Краснодарском крае возбудил Следственный комитет России. Разгул стихии трактовали по части третьей 109-й статьи Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как рассказали в ведомстве 26 октября, «резкое ухудшение погодных условий и выпадение обильных осадков в Туапсинском районе привели к смерти 71-летней женщины в селе Кривенковском», позже в этом же населённом пункте наши погибшего 81-летнего местного жителя. Пенсионеры утонули.

«Также в следственные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении в Туапсе 67-летней женщины, упавшей в связи с сильным потоком воды в водосточную яму, после чего ее унесло течением. Место нахождения пропавшей в настоящее время не установлено», — отметили в СК.

Ранее стало известно о шести погибших из-за ливней в Краснодарском крае. Тела четырёх человек спасатели нашли в подтопленных домах в Апшеронском районе. О пропавшей без вести в Туапсе пожилой женщине пока ничего не известно.

Сильные дожди нанесли урон 27 населённым пунктам. В зоне подтопления около 30 тысяч домов. Что октябрьский ливень сделал с русским югом – читайте в материале «Фонтанки».