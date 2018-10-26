Группа ЦДС запустила приложение дополненной реальности «Дома ЦДС»

Группа компаний «ЦДС»

Группа ЦДС запустила приложение с технологией дополненной реальности «Дома ЦДС». С его помощью можно увидеть интерактивный 3D-макет будущего жилого комплекса.

В App Store и Google Play стало доступно мобильное приложение дополненной реальности «Дома ЦДС», которое позволяет клиентам Группы ЦДС детально рассмотреть свой будущий дом и его дворовую территорию до того, как он будет построен.

Для этого достаточно открыть приложение и навести камеру смартфона на изображение жилого комплекса в буклете. На экране сразу же появится интерактивный 3D-макет.

Так, можно с легкостью найти свой подъезд и квартиру, посмотреть расположение во дворе детского сада, школы, парковок, игровой и спортивной площадок. Чтобы получить дополнительную информацию о том или ином объекте, достаточно кликнуть по одному из цветных маркеров, и на экране появится окошко с описанием.

Приложение «Дома ЦДС» уже можно скачать бесплатно в App Store и Google Play. В настоящее время можно увидеть 3D-макет жилого комплекса ЦДС «Полюстрово», но уже в ближайшем будущем будут загружены интерактивные макеты других объектов Группы ЦДС.

ЦДС «Полюстрово» – новый проект редевелопмента территории от Группы ЦДС. Жилой комплекс возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, на пересечении Пискаревского проспекта и улицы Маршала Тухачевского. Современный 17-этажный кирпично-монолитный дом рассчитан на 1779 квартир. Для удобства жителей в проекте также предусмотрен наземный многоярусный паркинг на 373 машиноместа и детский сад, совмещённый с начальной школой. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2020 года.

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Полюстрово» – застройщик ООО "Охтинская Перспектива", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/polyustrovo/documents/?doc_type=project_declaration