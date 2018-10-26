Видео из салона автобуса, таранившего машину на Сенной, указало на виновника

Обстоятельства серьёзного ДТП с автобусом, произошедшего сегодня утром в центре Петербурга, прояснила запись его видеорегистратора.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс», обслуживающего данный автобусный маршрут, видеозапись демонстрирует, что автобус двигался на разрешающий сигнал светофора, а легковая машина, которую он протаранил, – на запрещающий. В автобусе никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения автобуса и праворульной «Тойоты» на Сенной площади 26 октября около 8:50 были травмированы водитель легковушки и пассажирка автобуса.

Видео: «Вконтакте»/«Дорожный инспектор»