Голикова предложила экзаменовать рабочих, обслуживающих лифты. Это поможет избежать трагедий

Обслуживающие лифты работники должны сдавать квалификационные экзамены. По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, мера поможет избежать трагедий. Свое мнение чиновница высказала 26 октября на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Проектом постановления предлагается проводить в отношении работников, которые заняты в обслуживании лифтов и других подъемных механизмов, квалификационные экзамены на соответствие профессиональным стандартам», – цитирует Голикову ТАСС.

По мнению вице-премьера, от лифтовых мастеров зависят жизнь и здоровье миллионов россиян. По информации Ростехнадзора, большинство аварий с подъемниками происходят из-за неправильной эксплуатации оборудования. Последнее, в свою очередь, связано с низкой квалификацией персонала.

Ростехнадзор предложил, а Голикова поддержала, чтобы экзамены проводили систематически и регулярно.

«Для этих целей будет использована инфраструктура центров оценки квалификации и экзаменационные площадки Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли в сфере вертикального транспорта, – отметила вице-премьер. – В настоящее время в России функционируют 45 таких центров квалификации и 91 экзаменационная площадка».

Как ранее сообщала «Фонтанка», 29 марта 2018 года в магазине «Спар» на проспекте Ветеранов кабина грузового лифта раздавила рабочего. 11 сентября 2017-го во время остекления кабины лифта в доме по Литейному проспекту, 29, механизм пришел в движение и затянул в пространство между кабиной и стенкой шахты работника. От полученных травм мужчина скончался. Выяснилось, что лифт не был обесточен. Летом 2014 года в лифте на улице Композиторов, 1, из-за неисправности техники погиб месячный младенец.