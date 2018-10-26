В Керчи формируют народную дружину после трагедии в колледже

Городская администрация призывает всех желающих записываться добровольцами для поддержания правопорядка.

«С целью оказания помощи органам внутренних дел (полиции) по защите жизни, здоровья, чести и достоинства жителей города, собственности, интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, совершаемых в общественных местах, на территории муниципального образования городской округ Керчь создается Народная дружина «Керченская», – сообщается 26 октября в обращении администрации крымского города.

Напомним, что восемнадцатилетний студент 4-го курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. По последним данным, количество жертв бойни в Керчи достигло 21 человека, включая самого стрелка, кроме того, 53 человека получили ранения.

При этом Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело со статьи «Теракт» на «Убийство, совершенное общеопасным способом».