Снегопад вызвал хаос на дорогах Финляндии
На Центральную Финляндию сегодня, 26 октября, обрушился снегопад. В результате в местечке Ямся, например, встали фуры. Пока продолжается очистка дорог. Об этом сообщает Yle.
По данным полиции, на дорогах в регионе около 10 см снежной каши, которая мешает тяжёлым транспортным средствам двигаться по склонам. Утром в регионе зафиксировали два ДТП.
Метеорологический институт Финляндии не исключает вероятность дождя или мокрого снега и на юге страны в течение дня. На севере страны уже несколько градусов ниже нуля. Автомобилистов предупреждают о гололёде в Хельсинки, Котке, Хямеенлинне, Лахти, Тампере, Ювяскюля, Вааса.
Напомним, что Финляндия переходит на зимние ограничения скорости, автомобилисты меняют шины.
Коккола, Западная Финляндия
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