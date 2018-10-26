Снегопад вызвал хаос на дорогах Финляндии

На Центральную Финляндию сегодня, 26 октября, обрушился снегопад. В результате в местечке Ямся, например, встали фуры. Пока продолжается очистка дорог. Об этом сообщает Yle.

По данным полиции, на дорогах в регионе около 10 см снежной каши, которая мешает тяжёлым транспортным средствам двигаться по склонам. Утром в регионе зафиксировали два ДТП.

Метеорологический институт Финляндии не исключает вероятность дождя или мокрого снега и на юге страны в течение дня. На севере страны уже несколько градусов ниже нуля. Автомобилистов предупреждают о гололёде в Хельсинки, Котке, Хямеенлинне, Лахти, Тампере, Ювяскюля, Вааса.

Напомним, что Финляндия переходит на зимние ограничения скорости, автомобилисты меняют шины.

Коккола, Западная Финляндия