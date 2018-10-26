Под Петербургом отец вылетел из машины через стекло на глазах у сына. Ребёнка он пристегнул

Смертельное ДТП произошло минувшим вечером, 25 октября, около 21:45 на 9-м километре автодороги Войтолово – Васильково – Горная Шальдиха в Кировском районе Ленинградской области.

Как сообщает 26 октября отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, «Форд Транзит» под управлением 34-летнего мужчины вылетел в кювет и опрокинулся.

Водитель скончался спустя 4 часа в больнице, а его 10-летний ребёнок находится в состоянии средней тяжести, уточняет группа «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный отдел ГИБДД.

Точные обстоятельства ДТП выясняются. По предварительной версии, мужчина не учёл метеорологические условия и состояние дорожного полотна – к вечеру в области уже подморозило.

«Папа разбился на глазах у ребёнка. Причем надо всё же отдать должное, что он позаботился и пристегнул ребенка. А на себя наплевал... Ехал без ремня безопасности. В итоге вылетел через лобовое стекло», – отмечает «Дорожный инспектор».