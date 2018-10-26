Смольный снова зачистил Апраксин двор от незаконной торговли

Комитет по контролю за имуществом Петербурга 26 октября провел рейд против незаконной торговли на Апраксином дворе.

ККИ

Чиновники зачистили территорию рынка от нелегальных палаток в мае 2018 года, однако обнаружили, что спустя полгода те вернулись на свои места.

Как рассказали «Фонтанке» в ККИ, сейчас его сотрудники сносят 36 металлических торговых павильонов, пристроенных к дому 28-30, корпус 23, по Садовой улице. В них незаконно торговали одеждой, обувью и шубами. В отношении собственника здания, ООО «Меркатор», составлен протокол об административном правонарушении. Также уже демонтировано 14 деревянных прилавков по продаже одежды, обуви и сигарет.

Апраксин двор расположен на территории, ограниченной улицами Садовой, Ломоносова, набережной Фонтанки и Апраксиным переулком. Он является памятником архитектуры регионального значения. Ранее преобразованием рынка занималось ООО «Главстрой-СПб» Олега Дерипаски, но Смольный прекратил с ним сотрудничество.

Новым партнером города летом 2018 года стал концерн «Питер». Входящая в его состав «Инвестиционно-строительная компания Апраксин двор» в 2018 году обещала приступить к реконструкции комплекса и в течение семи лет вложить в него 5,1 млрд рублей.