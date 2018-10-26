Полиция заставила мигрантов терпеть зубную боль. Подпольный стоматологический кабинет накрыли в центре Петербурга

Нелегальный стоматологический кабинет нашла полиция в центре Петербурга. Услуги «на коленке» оказывали друг другу соотечественники, приехавшие в Северную столицу на заработки.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 26 октября, двумя днями ранее полицейские провели миграционный рейд в Центральном районе. Прошлись по рынкам, стройкам, станциям метро, кафе национальной кухни. Заглянули также в частное агентство занятости на улице Красного Текстильщика.

«В жилом доме, подлежащем расселению, на Тележной улице выявлен нелегальный стоматологический кабинет, в котором граждане из стран ближнего зарубежья оказывали медицинские услуги своим соотечественникам», — отметили в ведомстве.

Всего проверено 708 человек, из них 535 – иностранцы. По результатам проверки к административной ответственности привлекли 168 человек, в том числе и за нелегальный труд. 143 нарушения выявлено на объектах метрополитена, ещё 25 — в других организациях.