«Младший братец»: Volkswagen показал в трех странах кроссовер T-Cross

Сразу в трех городах, Амстердаме, Шанхае и Сан-Пауло, ночью 26 октября прошли презентации нового SUV от Volkswagen – T-Cross, сообщается на официальном сайте компании.

Volkswagen, судя по всему, предпринимает максимум усилий, чтобы оказаться на гребне нынешней волны популярности кроссоверов. Поэтому уже сейчас и без того в обширном модельном ряду концерна есть четыре кроссовера, от большого Atlas до SUV «гольф-класса» T-Roc, и даже полноприводной пикап Amarok.

Новинка T-Cross – пятый и самый маленький в линейке кроссоверов Volkswagen. В модельном ряду он занимает место «напротив» легковушки Volkswagen Polo и базируется на общей для многих моделей концерна «безразмерной» платформе MQB.

«Самый маленький кроссовер» VW действительно внешне меньше всех «собратьев». Он на 12 см короче ближайшего родственника VW T-Roc и на целых 76,8 см короче Touareg. Это и понятно, поскольку предназначение новинки – городские улицы, тесные парковки и выезды за город только на уик-энды. Поэтому для «Т-Кросс» не предусмотрено пока даже опции полного привода – мотор связан только с передними колесами.

Кстати, о моторах. На старте продаж их будет целых четыре, и все турбированные. Два «меньших» двигателя – это трехцилиндровые 1,0-литровые бензиновые моторы мощностью 95 и 115 лошадиных сил в зависимости от модификации. «Топовым» для T-Cross будет 1,5-литровый четырехцилиндровый турбомотор, выдающий уже 150 лошадиных сил, что для города, наверное, более чем достаточно. Дополняет линейку, несмотря на «дизельтгейт», 1,6-литровый турбодизель в 95 лошадиных сил, зато с отличной тягой. Все двигатели, подчеркивает Volkswagen, соответствуют самым современным экологическим нормам Euro 6d.

Внутри новинка тоже старается следовать современным стандартам «подключенного» автомобиля. В базовой комплектации автомобиль получил 6,5-дюймовый экран sat-nav, который можно проапгрейдить до восьмидюймового тачскрина. Вместо привычных приборов перед водителем дисплей Active Info, на который выводится любая информация, в том числе навигационная карта. В общей сложности вы можете использовать T-Cross с четырьмя USB-разъемами и док-станцией для беспроводной зарядки. В стандартное оборудование для нового T-Cross входят многочисленные системы помощи водителю, которые ранее ставились лишь на автомобили более высокого класса. Это, например, система мониторинга Front Assist, отслеживающая препятствия, в том числе пешеходов, ассистент удержания в полосе Lane Assist, Hill Start Assist, система мониторинга слепых зон. В качестве опций доступны автоматический адаптивный круиз-контроль и Park Assist.

Новый Volkswagen T-Cross в первую очередь предназначен для рынков трех регионов: Европы, Китая и Латинской Америки. Поэтом производиться он будет именно в этих регионах — на заводах в Испании (в Наварре), в Китае и в Бразилии. Цены пока не объявлены, но считается, что новый кроссовер будет чуть дешевле, чем более крупный «родственник» T-Roc.