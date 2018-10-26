Петербургские депутаты хотят запретить кальянные в жилых домах по всей России

Петербургские депутаты намерены обратиться в Государственную думу с инициативой о запрете кальянных в жилых домах по всей России. Поправки в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» поддержали на заседании комитета по законодательству 26 октября.

Автором документа выступил депутат Денис Четырбок. По его словам, проблема кальянных в домах сегодня актуальна не только для Петербурга, но и для ряда других регионов. По мнению депутата, такие заведения являются потенциальным источником пожара.

На рассмотрении парламента Петербурга уже находится аналогичный проект городского закона, предусматривающий запрет кальянных в нежилых помещениях многоквартирных домов, а также в пристройках и зданиях, расположенных во дворах. За несоблюдение требований нарушителей хотят наказывать штрафами: для должностных лиц он составит от 10 до 20 тысяч рублей, а для юрлиц – от 30 до 50 тысяч рублей.