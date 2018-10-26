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Общество
26.10.2018 11:40
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Полтавская епархия вслед за Одесской и Днепропетровской проголосовала против автокефалии

Уже третья епархия Украины — Полтавская — проголосовала за то, чтобы остаться в составе Московского патриархата. 

Как сообщает официальный сайт епархии, 25 октября в Полтаве прошло общее собрание духовенства. Обсудив «ряд актуальных вопросов церковной жизни», священнослужители «приняли единогласное решение признать существующий канонический статус Украинской Православной Церкви наиболее оптимальным в нынешних условиях».

«Также участники собрания единогласно выразили поддержку Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию», – говорится в заявлении епархии.

Ранее «Фонтанка» рассказывала про собрание клириков Одесской епархии. Там устроили тайное голосование, три участника которого выступили за выход из Московского патриархата. Четверо священников воздержались, но большинство высказалось за сохранение существующего статуса. Было подобное собрание и в Днепропетровске. Там единогласно решили оставаться в Московской патриархии. Таким образом, Полтавская епархия стала уже третьей на Украине, где священнослужители выступили против автокефалии. 

Справка:

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

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