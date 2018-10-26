Полтавская епархия вслед за Одесской и Днепропетровской проголосовала против автокефалии

Уже третья епархия Украины — Полтавская — проголосовала за то, чтобы остаться в составе Московского патриархата.

Как сообщает официальный сайт епархии, 25 октября в Полтаве прошло общее собрание духовенства. Обсудив «ряд актуальных вопросов церковной жизни», священнослужители «приняли единогласное решение признать существующий канонический статус Украинской Православной Церкви наиболее оптимальным в нынешних условиях».

«Также участники собрания единогласно выразили поддержку Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию», – говорится в заявлении епархии.

Ранее «Фонтанка» рассказывала про собрание клириков Одесской епархии. Там устроили тайное голосование, три участника которого выступили за выход из Московского патриархата. Четверо священников воздержались, но большинство высказалось за сохранение существующего статуса. Было подобное собрание и в Днепропетровске. Там единогласно решили оставаться в Московской патриархии. Таким образом, Полтавская епархия стала уже третьей на Украине, где священнослужители выступили против автокефалии.