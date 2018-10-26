Вице-премьер Украины призвал не говорить на русском на форуме регионов в Белоруссии

Геннадий Зубко потребовал от белорусских участников совместного украино-белорусского мероприятия прекратить разговаривать на русском языке.

«Рабочим языком заседания был выбран русский. Сегодня здесь на форуме представители Украины и Белоруссии. Я выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю белорусских коллег на белорусском языке», – цитирует 26 октября выступление украинского вице-премьер-министра Геннадия Зубко РИА Новости.

Делегаты форума проигнорировали замечание политика и продолжили общаться на языке соседней страны. На русском также говорил украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим.

Напомним, что совместный форум регионов Белоруссии и Украины впервые проходит 25 – 26 октября в белорусском городе Гомель. Среди гостей мероприятия заявлены белорусский президент Александр Лукашенко и его украинский коллега Петр Порошенко.