Лучшие роли Караченцова
Николай Караченцов сыграл десятки ролей. Мы вспоминаем любимые.
кадр из фильма "Благочестивая Марта"
Николай Караченцов сыграл десятки ролей. Мы вспоминаем любимые.
кадр из фильма "Благочестивая Марта"
Истинно петербургский бренд «Чижик-Пыжик» запускает в городе продажи конфет.
Группа ЦДС запустила приложение с технологией дополненной реальности «Дома ЦДС». С его помощью можно увидеть интерактивный 3D-макет будущего жилого комплекса.
В ходе рабочей встречи 25 октября генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») Артем Пидник обсудил с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым результаты подготовки электросетевого комплекса региона к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок.
На прошлой неделе маленьких пациентов детской городской больницы №5 им. Филатова ожидал сюрприз от Группы «Эталон». Несколько часов дети провели в компании Рыжего Кота, который помог детям немного отвлечься от лекарств и врачей.
Авиакомпания «Россия» приступила к модернизации систем крыльевых навигационных ламп на воздушных судах семейства А-320
22 октября в Санкт-Петербурге прошла конференция «Prevent Age: международные тренды и возможности практического применения», посвященная новейшим технологиям в области антивозрастной медицины.
Выставка - ярмарка состоится 26 - 28 октября в «Экспофоруме»
С 27 по 30 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге в 4-м павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» состоится I Международный форум транспортной инфраструктуры.
Главный девелопер проекта комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах» «Терминал-Ресурс» готовится к старту продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 5».