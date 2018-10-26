«Образцовый квартал 3» готов к досрочной сдаче

Малоэтажные комплексы на территории Петербурга довольно редкое явление и «Образцовый квартал 3» является ярким примером. Застройщик, «Терминал-Ресурс», скрупулезно проработал все пространства жилого комплекса и снова планирует ввести объект в эксплуатацию на полгода раньше запланированного срока

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Третий «Образцовый» стал продолжением комплекса малоэтажной застройки территории в рамках проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Петербурга. Название в полной мере отражает подход девелопера к строительству жилья.

В домах ЖК применены редкие для многоквартирного жилья в Петербурге инженерные решения. Например, в квартирах уложен теплый водяной пол Uponor с возможностью регулировать температуру. Дома оснащены немецкими крышными газовыми котельными Viessmann. Такие инженерные коммуникации облегчают жизнь новоселов и заодно сокращают коммунальную плату примерно на 30%. Кроме того, все корпуса возведены по кирпично-монолитной технологии из энергоэффективных и экологичных материалов.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Парадные спроектированы максимально продуманно. Отсутствие ступеней на пути от тротуара к лифтам позволит легко выходить на прогулку с коляской или велосипедом, а панорамное остекление с возможностью проветривания наполняет парадные естественным светом.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В «Образцовом квартале 3» на сегодняшний момент окончены работы по нанесению дорожной разметки внутридомовой территории. В ближайшее время планируется итоговая проверка малоэтажного жилого дома службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

«Образцовые кварталы» – это сочетание всех преимуществ активной городской жизни для работы и прекрасных условий для отдыха. Невысокие современные дома с яркими фасадами радуют жителей нового микрорайона, а разреженная застройка способствует психологическому комфорту.

В четырехэтажном ЖК «Образцовый квартал 3» всего 168 квартир. Несмотря на малую этажность, он оснащен вместительными малошумными лифтами Schindler. Еще одна уникальная опция для городской квартиры, предусмотренная проектом – это возможность установки камина на четвертом этаже в «Образцовом квартале 3».

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

До мелочей продуманы не только пространство квартир и парадных, но и вся окружающая территория. Во дворах и вокруг домов высажены кустарники, цветы и высокие деревья. Озеленение будет защищать от внешнего шума и создаст атмосферу уюта и приватности. Застройщик предусмотрел большие детские и спортивные площадки, достаточное – (действительно достаточное!) – количество мест для парковки.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Вокруг комплекса уже создана вся инфраструктура и для любителей спокойного отдыха, и для сторонников активного образа жизни.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya