Румынская церковь призвала Москву и Стамбул найти решение по украинскому вопросу

Найти общее решение по украинскому вопросу призвала Константинопольский и Московский патриархаты Румынская православная церковь. 26 октября в Бухаресте распространили заявление пресс-службы местной патриархии по итогам заседания Священного синода.

«С учетом недавнего развития церковной ситуации на Украине Священный синод повторяет рекомендацию от 24 мая 2018 года, чтобы Экуменический патриархат и Московский патриархат пришли вместе к решению, сохранив единство веры и административно-пастырскую свободу, так как последние присущи православию», – говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Священный синод в Румынии подчеркнул, что единство сохраняется путем общей ответственности и сотрудничества, путем развития диалога и синодальности на общеправославном уровне.

«Единство церкви – это священный дар Бога, но и большая ответственность иерархов, священства и верующих мирян, – отметили в патриархии. – Поэтому Священный синод призывает умножить молитвы за единство, развивать путем диалога и примирения братскую христианскую любовь, которая дает настоящую свободу».

Румынская православная церковь получила автокефалию от Константинополя во второй половине 19-го века. Предстоятель — патриарх Даниил.