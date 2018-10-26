Автобус на Садовой протаранил «японку». Есть пострадавшие

Два человека госпитализированы в результате утреннего ДТП с автобусом в центре Петербурга, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

26 октября около 8:50 на Сенной площади, у дома 11/13, столкнулись автобус МАЗ под управлением 31-летнего мужчины и легковая «Тойота», за рулём которой был 42-летний мужчина. «Тойота» двигалась по Московскому проспекту от Фонтанки в сторону Гривцова переулка, автобус – по Садовой от Спасского переулка в сторону Московского проспекта.

Один из водителей нарушил требования сигналов светофора. Кто-то хотел проскочить, отмечает «Дорожный инспектор».

Травмы получили водитель «Тойоты» и 64-летняя пассажирка автобуса.

ДТП спровоцировало небольшой затор. К настоящему моменту он рассосался.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что «Тойота» – праворульная. На фотографиях видно, что удар пришёлся ей в боковую часть.

Напомним, 23 октября в результате столкновения автобуса и маршрутки на Индустриальном проспекте (фото) пострадали десять человек, в том числе несовершеннолетние.