Россияне чаще всего летают отдыхать через Хельсинки на курорты Таиланда
Пассажиропоток аэропорта Хельсинки-Вантаа увеличился в январе – сентябре на рекордные 11%, до 15,8 млн человек, число транзитных пассажиров выросло на 24%. Об этом 26 октября сообщает оператор финских аэропортов Finavia.
Отдыхать к морю из финской столицы, по данным финского национального перевозчика Finnair, больше всего туристов отправляются в Таиланд, на Канарские острова и в Испанию, а также на курорты Средиземноморья.
Самое популярное зимнее курортное направление через Хельсинки с вылетами из России – Таиланд (Бангкок, острова Пхукет и Самуи).
Из финской столицы улететь погреться на пляже даже зимой можно напрямую не только в Азию, но и, например, в Мексику (Пуэрто-Вальярта), США (Майами), на Ближний Восток (Дубаи, Тель-Авив), Кубу (Гавана), Доминикану.
Справка:
Аэропорт Хельсинки-Вантаа активно развивает свою маршрутную сеть и готовится принимать 30 млн человек в год (в прошлом году этот показатель вырос до рекордных 19 млн). В 2017 году из воздушных ворот финской столицы насчитывалось145 направлений.
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