Заслуженному педагогу требуется помощь

Валентина Васильевна – заслуженный педагог с 37-летним стажем. За годы работы она заработала не только почёт и уважение, но и «профессиональные» заболевания. В частности, остеопороз. Врачи рекомендуют дорогостоящее лекарство, которое может помочь, но оно не входит в перечень льготных. Купить на пенсию препарат женщина не состоянии.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать содействие в сборе средств на дорогостоящее лекарство.

Макарова Валентина Васильевна, 81 год.

Остеопороз, осложненный множественными переломами.

Требуется лекарственный препарат «Форстео». Стоимость 249 500 руб.

Валентина Васильевна родилась в Ленинграде. Война застала её с бабушкой и дедушкой на даче в Псковской области. «Мы почти сразу попали в оккупацию, – вспоминает пожилая женщина. – Дом немцы сожгли, поэтому ютились по лесным землянкам. Дед погиб, а мы с бабушкой кое-как дотянули до победы. Про родителей ничего не знали, живы они или погибли от голода в блокадном Ленинграде. Встретились c ними уже только после войны».

В школе Валентина Васильевна особенно любила химию. Эта наука была как раз на подъеме. Поступила в Педагогический университет им. А. И. Герцена на химический факультет. «Науки давались легко, – рассказывает педагог с 37-летним стажем. – Работу любила, всё свободное время проводила в своем родном технологическом техникуме».

За долгие годы преподавания Валентина Васильевна заработала не только почёт и уважение, но и «профессиональные» болезни. Несколько лет назад у нее внезапно обострился остеопороз. «Я испробовала все доступные мне в финансовом плане варианты лечения, но улучшения так и не достигла, – подчеркивает пенсионерка. – И тут врачи сказали, что есть отличный препарат, как будто специально для меня. Но как его купить, если годовой курс лечения стоит почти 250 тысяч?! Я могу занять по друзьям 20−30 тысяч рублей, но 200−300 тысяч – заоблачная сумма».

Пенсия заслуженного преподавателя – 22 тысячи рублей, больше половины уходит на лекарства. С бытом и продуктами помогает сын. Денег на дорогостоящий препарат, который является золотым стандартом в лечении остеопороза, нет и у него.

О том, как помочь Валентине Васильевне, можно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо».