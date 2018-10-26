«Сомнений в законности не вызывает». Telegram не удалось обжаловать блокировку

Московский городской суд отклонил кассационную жалобу мессенджера Telegram на блокировку Роскомнадзора. Об этом 26 октября сообщает «Коммерсантъ».

Определение московского суда было вынесено еще 9 октября. В ходе заседания было признано, что решение по гражданскому делу о блокировке мессенджера «сомнений в законности не вызывает».

В мае Мосгорсуд также отклонил апелляционную жалобу 36 административных истцов, которые добивались признания незаконными действий Федеральной службы безопасности по истребованию ключей шифрования мессенджера для доступа к переписке пользователей.

Летом 2017 года создатель мессенджера Павел Дуров добровольно внес Telegram в реестр организаторов распространения информации, тем самым дав ФСБ право требовать ключи шифрования для доступа к переписке, однако в передаче ключей отказал. Суд встал на сторону силовиков и оштрафовал бизнесмена на 800 тысяч рублей за отказ. В марте 2018 года активно подключился Роскомнадзор, выдвинув компании Дурова ультиматум, а с середины апреля начал массовую блокировку IP-адресов. В России резко вырос спрос на услуги VPN и proxy, к середине мая потребность в них постепенно отпала. Доступ к Telegram в основном возможен и без обхода блокировки.