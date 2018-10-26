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Город
26.10.2018 10:54
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Заморозки освободили улицы Петербурга. В соседних областях уже снег

В Петербург, как и обещали синоптики, пришли заморозки. Они оказались совсем нестрашными. Петербуржцы в соцсетях 26 октября активно обсуждают минусовую температуру и обстановку на улицах города. Дорожники же работают с вечера. «Утро жестянщика» не состоялось. Похоже, некоторые автомобилисты и правда решили исполнить мечту главного синоптика Петербурга Александра Колесова о пустых улицах.

В петербургских группах «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» публикуют видео первого снега. Однако снято оно не у нас, а как указано в геотеге на странице автора (петербуржца Александра), в Тверской области.

В группе «Мы ломоносовцы» тоже сообщают о первом снеге в соседнем регионе.

 

В самом же Петербурге ночью было ясно, в ближайшие часы также сильной облачности и тем более осадков не ожидается. Мокрый снег с дождём, по прогнозам, может пойти к вечеру.

На гололедицу на дорогах автомобилисты не жалуются. Вот что пишут, например, в группе «Транспортный коллапс, Красное Село»:

  • «Дорога сухая, эстакады не скользкие».
  • «От Красного до Шушар везде нормально и сухо. В Красном +1, в Шушарах -1 было в 8 утра. Езжу пока на летней резине, и нет проблем, если с головой ехать».
  • «Все сухо. На КАД, правда, обочина блестит, все едут потихоньку. Но в целом нормально на летней резине доехала до Обуховской Обороны».

Заморозки освободили улицы Петербурга. В соседних областях уже снег

Дорожники подготовились заранее. Ещё вчера вечером комитет по благоустройству отчитался, что к ночному дежурству готовы 124 спецмашины с противогололедными материалами. Особое внимание уделяется опасным участкам: путепроводам, спускам-подъёмам, набережным, улицам с интенсивным движением, расположенным недалеко от воды. Количество точек дежурства на проезжей части увеличено в этом году до 124.

«В комитете по благоустройству круглосуточно работает дежурная служба. По телефону 314-60-13 можно оставить сообщение о неблагоприятных условиях на улично-дорожной сети. Сигнал будет передан в дорожное предприятие, дорогу оперативно обработают», – отмечается в сообщении.

О готовности ЗСД к заморозкам сообщила «Магистраль Северной столицы». На скоростной дороге в круглосуточном режиме работают диспетчеры автоматизированной системы управления дорожным движением, которые оперативно получают информацию о погодных и дорожных условиях (с помощью камер, метеостанций, датчиков, а также благодаря постоянным объездам) и принимают решения об ограничении скоростного режима и информировании водителей.

На дорогах сегодня оказалось заметно свободнее, чем обычно: максимальный показатель за утро, по данным «Яндекс.Пробок», – 6 баллов, хотя все последние дни загруженность улиц по утрам достигала семи баллов. Сервис даже (редкий случай) обнаружил магистраль с нехарактерно свободным движением – проспект Славы и Народная улица к КАД (2 балла, что на 2 балла ниже обычного).

Крупнейшие пробки за утро, для протокола:

  1. 9:59, внешняя сторона КАД, 7,3 км, от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 40 минут.
  2. 8:40, проспект Косыгина, Заневский проспект, проспект Энергетиков, 5,4 км, от улицы Коммуны до Якорной улицы. Пробка продержалась 2 часа.
  3. 9:38, Петергофское шоссе, 5 км, от проспекта Маршала Жукова до дороги на ЛЭМЗ. Пробка продержалась 2 часа.
  4. 8:56, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 1 час 30 минут.
  5. 8:52, Витебский проспект, 4,8 км, от проспекта Славы до Воздухоплавательной улицы. Пробка продержалась 2 часа.

ГИБДД просит петербургских водителей быть осторожнее, в заморозки переходить на «зимний режим» вождения: снижать скорость, держать дистанцию и боковые интервалы, отказываться от рискованных маневров на дорогах.

Дорожники рекомендуют убедиться, что ваш автомобиль готов к зимнему сезону:

  • своевременно замените автомобильные шины;
  • проверьте работоспособность дворников стеклоочистителя;
  • не забудьте заменить жидкость омывателя на зимнюю.

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