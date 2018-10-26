Агроном «Зенита» : Сейчас новый стадион по сути - это гигантский парник

Как просит стричь траву Сергей Семак, почему газон «Санкт-Петербург арены» был убит при передаче стадиона и чем мятлик хуже райграсса. Агроном «Зенита» Константин Креминский поговорил с отделом спорта «Фонтанки».

предоставлено ФК

- Я примерно представляю, как становятся футболистами и тренерами, а как становятся агрономами? Или что у вас записано в трудовой книжке?

– Путь агронома длинный и тернистый, нужно иметь много знаний и опыта по выращиванию, уходу и сохранению натуральных спортивных газонов, которые должны быть качественными, стабильными, выдерживать физические нагрузки.

- Где вы учились?

– После школы я поступил в аграрный университет, у себя на родине — в Каменец-Подольском, Украина. На втором, третьем, четвертом курсах я побывал в Ирландии, Англии и Америке, где учился и работал на профессиональных гольф полях. У меня была уникальная возможность перенять иностранный опыт у ведущих мировых специалистов по выращиванию и уходу за спортивными газонами.

- Я читал, что вы были одним из тех, кто готовил поля к Чемпионату Европы по футболу 2012 в Украине.

– За год работы в Харькове мы сделали лучшее поле на Евро 2012.

- Лучшее в Украине?

– Лучшее вообще на турнире.

- На больших турнирах же всегда совсем другая нагрузка на поле.

– Да, за месяц проходит безумное количество тренировок и матчей. Не забывайте: во время турниров УЕФА и ФИФА проводят различные мероприятия на футбольных полях: выносят баннеры, церемонии открытия и закрытия. Это все тоже дополнительная нагрузка на газон. К примеру, на церемонии открытия Кубка Конфедерации на поле «Санкт-Петербург Арены» выходили 1500 человек, выкатывались разные конструкции. Серьезное испытание для газона. Это был уникальный вызов для нас, агрономов, потому что чаша «Санкт-Петербург Арены» – очень необычной конструкция, со сложными условиями для выращивания газона, которых нигде больше нет.

- После Украины вы перешли работать на «Петровский»?

– Да, «Зенит» пригласить попробовать свои силы в северном регионе. Климат не пугал, это был как раз элемент профессионального вызова. Мне рассказывали, что тут газон плохо растет, что он тут не зимуют.

- С какими сложностями вы столкнулись?

– Погодные условия в Петербурге действительно не идеальны для выращивания натуральных газонов. Приходится работать на футбольном поле и в сильные холода, и под жгучим солнцем.

- На «Санкт-Петербург Арене» лампы теперь инсоляции не нужны?

– Обязательно нужны. У нас сейчас начинается новый этап, тепличного выращивания. На улице холодает, поэтому поле не планируем выкатывать на улицу, оно будет находиться в чаше, под закрытой крышей. Без ламп поле в чаше долго не живет, поэтому мы докупили и лампы, и вентиляторы. Сейчас по сути это гигантский парник. Конечно, этот газон сильно отличается от того газона, который выращивается на улице в естественных условиях.

- В чем разница?

– Есть же разница между тепличным огурцом и огурцом, выращенным в открытом грунте? То же самое с газоном. Газон, выращенный в естественных условиях, жесткий, упругий, густой. Его физически свойства лучше: газон, выращенный внутри, мягче и капризней.

- Лампы инсоляции с «Петровского» переехали на «Санкт-Петербург Арену»?

– Да. Их не хватило, мы докупили новые. Сейчас у нас есть уникальная возможность: мы можем сделать 100-процентное покрытие поля лампами. В зимний период мы можем спокойно использовать все наши установки и выращивать газон в искусственных условиях.

- Федерация хоккея России уже согласовала проведение матчей на новом стадионе. Это добавит сложностей?

– Риски есть, так как поле придется выкатывать на улицу в мороз. Резкие перемены температуры могут оказать негативное влияние на газон. Но мы приложим все усилия, чтобы сохранить газон в зимний период.

- На концерт «Ленинграда» поле тоже выезжало?

– После матча с «Краснодаром» поле выкатили на улицу, но погодные условия способствовали этому, так что мы отдали площадку под монтаж сцены за неделю до концерта.

- Я только сейчас понял: получается, что вы два года работали одновременно на двух стадионах? Большое хозяйство.

– В нашем «большом хозяйстве», кроме двух стадионов, еще есть «Газпром-тренировочный центр» с пятью натуральными полями и «Академия» – всего 8 натуральных полей.

- Есть разница между тренировочными полями и игровым?

– Философия тренеров заключается в том, чтобы поля на базе были идентичные игровому полю. Чтобы команда не чувствовала разницы при переходе с поля на поля. Мы сейчас стремимся к этому. В этом году мы на базе поменяли одно поле, использовали те же технологии, которые применили на стадионе «Санкт-Петербург». Надеюсь, что этот процесс не остановится и мы постепенно поменяем все поля, приведя их к общему знаменателю, и по плотности, и по составу травы.

- Правильно я помню, что в какой-то момент поле «Петровского» было признано лучшим в Европе?

– По всем игровым качествам поле на «Петровском» считалось лучшим в Европе. Не забываем тот факт, что стадион находится в северных широтах.

- Вы ушли с «Петровского» и полем там никто не занимается?

– Не совсем. «Петровский» продолжает существовать. Агротехническая служба стадиона поддерживает состояние футбольного поля, со своей стороны предоставляем рекомендации по уходу за газоном.

- Это же чистое искусство: там же никто не играет.

– Согласен.. Но возможно, руководству стадиона удастся организовать детско-юношеские турниры в будущем на стадионе. Также «Петровский» заявлен на Евро-2020 как тренировочное поле.

- Я слышал про регби. Этот газон выдержит нагрузки регби?

– Будут сложности, потому что нужно будет устанавливать специальные ворота для регби. А значит, надо раскопать газон. Очень важно не повредить трубки подогрева во время этого процесса. На «Малой Арене», кстати, существует возможность для проведения регби. Наши английские коллеги рекомендуют не проводить регбийные матчи на футбольных газонах: очень большой урон наносится полю. Другие шипы, игроков больше и т.д.

- Вы упомянули семена: в моей голове главная футбольная трава — мятлик. Из какой травы сделан стадион на «Санкт-Петербург Арене»?

– Существуют и другие сорта газонов. Чаще всего применяют смеси и комбинируют составы газонных трав. Все зависит от того, в каком регионе находится футбольное поле. Газон на стадионе «Санкт-Петербург» состоит из райграса. С мятликом были проблемы. Для мятлика нужны идеальные условия для роста. К сожалению внутри чаши стадиона они отсутствуют. Например, все британские футбольные поля состоят из райграса. Я считаю, что эта технология работает.

- Переезд «Зенита» на новый стадион сопровождался определенными сложностями. Мы помним, как неважнецки выглядел газон в тех двух матчах, которые тут провела команда Мирчи Луческу. В каком состоянии вы приняли газон, на котором в итоге играли против «Урала»?

– Для начала строители поле выкатили зимой на улицу. А это ж не лампочку включить, нажать на кнопку: поле надо подготовить для перехода из тепла в холод. Явно с полем что-то происходило снаружи. Когда его закатили внутрь, мы увидели, что поле нежизнеспособно. Признаков жизни на нем не было. Мы стопили снег и наледь — образовалась плесень, вода стояла на поле. Мы пытались его реанимировать, но, к сожалению, не хватило времени.

- К Кубку Конфедерации вы раскатали новые рулоны?

– Под Гатчиной есть питомник, где выращивался новый газон. У нас было 2-3 недели, чтобы привести его в порядок, подготовили, на фурах привезли на стадион и прошили его. Я считаю, что Кубок с учетом церемонии открытия и закрытия мы провели достойно. Нареканий и жалоб на качество газона не поступало.

- Я слышал, что поддон для поля — не той глубины. И что в том поддоне, который есть сейчас, вырастить сеянный газон невозможно, потому что нету места для корней.

– На самом деле, поддон по сравнению с классическим маловат. Его действительно не хватает. У нас сейчас глубина — 45 сантиметров. С запасом, чтоб поместить все инженерные системы, нужен метр.

Фото: предоставлено ФК "Зенит"

- По-настоящему поле нового стадиона пока заливало один раз: август 2017 года, перед игрой «Зенит»-«Спартак» прошла гроза. Поле и дренаж справились?

– Да. Осадков не обещали. Гроза налетела за полчаса. Через 10-15 минут все ушло. Просто градины лежали на газоне, белое поле получилось.

- Агроном испытывает панику в этот момент? «Почему не закрыли крышу?!».

– Паники не было. По крыше не я принимаю решение. Я граду удивился. Хотя после «Петровского» нас сложно удивить. При Луческу в 2016 году был очень снежный ноябрь. Каждый матч засыпало. Вот тогда было сложно. Луческу сам ходил за нами и просил убрать буквально каждый уголок поля: «Так идет еще снег». «Все равно чисти». А матчей было очень много, и мы прям умирали тогда.

- Как строится диалог с футболистами, тренерами?

– Я всегда спрашиваю их мнение. У тренеров всегда есть свои предпочтения по газону. Мирче Луческу нужен был жесткий газон, чтоб быстрее передвигались футболисты с мячом.

- Жесткий газон, короткая трава — классика жанра.

– Да. Некоторые тренеры, которые играют в оборонительный футбол, предпочитают траву повыше, и чтоб не поливать. Сергей Богданович просит стричь траву как можно короче и чтоб газон был мокрым: чтоб мяч скользил как можно быстрее. Мы стараемся выполнять эти требования.

- Недавно на «Фиште» в Сочи играла сборная России. И весь матч над полем летали голуби. Потому что подсеяли траву перед игрой?

– Скорее всего, они любят свежие семена на поле. У нас такая же проблема на базе и на «Петровском» была. На «Санкт-Петербург Арене» птиц на поле я не видел, они где-то под крышей живут.

- Ставили пугала? Использовали звук?

– Все пробовали. Но к сожалению это нам не помагало.

- В Краснодаре почти каждый матч на поле стадиона новый рисунок.

– Как в Британии? Я знаю, что на стадионе «Лестера» так активно делали, но потом им лига запретила, кажется. Есть разные технологии: в Краснодаре косилкой выстригают рисунки. Но есть специальная машина, которая делает любой рисунок и любой текст может перенести на поле: хоть надпись «Зенит», хоть «С днем рождения», хоть номер телефона. Создаешь желаемое на компьютере и переносишь его на газон.

- Сейчас на «Санкт-Петербург Арене» лежит тот же гатчинский газон, который вы стелили к Кубку Конфедерации?

– Нет, прошлой зимой мы его убрали. Осенью 2017 года мы специально ездили на ферму в Данию, под Оденсе, там газон выращивался в теплице. Посмотрели стадионы, где лежит это покрытие, и нас впечатлило то, что даже при минимальном уходе такие поля находились в приличном состоянии, при постоянной нагрузке, тренировочной и игровой. Мы приобрели эти рулоны на искусственной подложке, и могу сказать, что при безумном графике Чемпионата Мира — игры через два дня на третий, – газон справился.

- Сколько этот газон еще проживет?

– В следующем году нужно будет думать о реновации или полной замене.

- Бюджет замены?

– Сложный вопрос, все зависит от технологии газона, объёма работ на поле, локации питомника и логистики. В среднем замена футбольного поля составляет 25-50 млн. рублей.

Беседовал Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"