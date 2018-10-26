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26.10.2018 10:32
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Маньяки, Doom и панк-рок. Следователи узнали про круг увлечений керченского стрелка

Керченский стрелок Владислав Росляков был поклонником серийных маньяков, хотел превратить свой колледж в арену из компьютерной игры Doom и сжечь его после бойни. Эксперты в области психиатрии и психологии считают, что мотивы действий Рослякова так и не установят, но опасаются, что у крымчанина могут появиться последователи.

Как сообщает 26 октября «Коммерсантъ», к сегодняшнему дню сотрудники Следственного комитета РФ смогли собрать много информации о личности 18-летнего Владислава Рослякова. Так, например, выяснилось, что перед атакой на керченский политех юноша сделал дома своеобразный электронный фотоколлаж: он наложил изображения коридоров и классов своего колледжа на скриншот любимых компьютерных игр Doom и GTA. Сейчас эксперты должны установить, руководствовался ли Росляков этой схемой, найденной на флешке в его сумке. 

Кроме того, СК не исключает, что злоумышленник после атаки хотел сжечь здание колледжа. В его сумке кроме 10 небольших самодельных взрывных устройств «метательного типа» и 13 патронов к ружью лежала бутылка с «коктейлем Молотова».

Изучая контакты Рослякова в Сети, следователи, по данным газеты, нашли множество сайтов и форумов для поклонников серийных убийств и неонацистов. Например, для аватарки в Telegram студент использовал фото Анатолия Оноприенко, получившего пожизненный срок за убийство 52 человек. 

Среди самых частых поисковых запросов Рослякова – слова «дробовик», «террор», «террорист», «Сайга», «охолощенный, переоборудование», «ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация. — Прим. ред.) казни» и т. п. Также он активно искал видео расправ, например, расчленения людей. 

«Свой аккаунт в Twitter он назвал «Хочу умереть», а также, как полагает следствие, мог быть связан с экстремистами на Украине, с которыми не только играл в Doom и другие шутеры в онлайн-режиме, но в переписке с ними интересовался и вопросами, связанными с изготовлением бомб. Сам Росляков, по предварительным данным, считал себя анархистом и поклонником панк-рока», – пишет «Коммерсантъ».

Проанализировав эти сведения, психиатр-криминалист Михаил Виноградов  предположил, что Росляков еще с детства мог страдать шизофренией. С ним не совсем согласен известный психолог Илья Слободчиков. Он назвал крайне неоднозначным собранный следствием набор пристрастий Владислава, так как «некоторые из них противоречат друг другу». Он также отметил, что поставить ему диагноз посмертно будет крайне сложно. Как и понять реальные причины трагедии. При этом эксперт призвал сделать максимально закрытым установление причин поведения убийцы. «Не нужно подросткам это читать, может быть новый взрыв»,— сказал он.

С психологом, по данным газеты, отчасти согласны и источники в силовых структурах. Они пока не находят связи Рослякова с так называемым колумбайновским движением — почитателями бойни в американской школе, но последние сейчас называют «керченского стрелка» едва ли не своим кумиром. 

Справка:

Стрельба и взрыв в колледже 17 октября унесли жизни 20 студентов и сотрудников учреждения, 73 оказались в больницах. Виновником трагедии считается 18-летний студент Владислав Росляков, его тело с огнестрельным ранением было найдено в библиотеке колледжа.

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