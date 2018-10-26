Умер Николай Караченцов

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Николай Петрович Караченцов скончался на 74-м году жизни 26 октября. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сына актера Андрея Караченцова.

По словам сына артиста, Николай Караченцов скончался около 9 часов утра в больнице в реанимации. Причина смерти не уточняется, однако известно, что он страдал от онкологического заболевания.

27 октября Николаю Петровичу исполнилось бы 74 года.

О дате прощания с актером будет известно позже. По словам Андрея Караченцова, церемония вероятнее всего состоится в театре «Ленком», в котором актер проработал почти сорок лет.

Осенью 2005 года актер попал в ДТП и получил серьезную черепно-мозговую травму, после чего прекратил актерскую деятельность. Осенью 2017 года его супруга Людмила Поргина рассказала, что у Караченцова обнаружили злокачественную опухоль в легких .

Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве.

В кино дебютировал в 1968 году. Среди самых известных ролей: маркиз Рикардо в «Собаке на сене», Урри в «Электронике», Черный пес в «Острове сокровищ», Билли Кинг в «Человеке с бульвара Капуцинов», граф Резанов в рок-опере «Юнона и Авось».