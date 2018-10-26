РЖД вернет деньги за билеты на поезда в Сочи. Сегодня отменены три петербургских рейса

Российские железные дороги по-прежнему отменяют поезда в Адлер и обратно в связи с режимом ЧС, объявленным в Сочи из-за непогоды. Путейцы обещают вернуть пассажирам деньги за билеты без удержания платежей и сборов. Вернуть проездные документы можно в любой кассе.

Что касается петербургских рейсов, то на участке Горячий Ключ – Адлер отменены поезд № 116 Адлер – Санкт-Петербург отправлением из Адлера 25 октября и № 36 Адлер – Санкт-Петербург отправлением из Адлера 26 октября.

На участке Краснодар – Адлер отменен поезд № 35 Санкт-Петербург – Адлер, прибывший на станцию Краснодар 26 октября.

Напомним, 24 октября по территории Краснодарского края прошел циклон с обильными дождями. В ночь на 25 октября погода ухудшилась. На перегоне Греческий – Туапсе смыло насыпь на участке 200 м, на станции Туапсе и перегоне Греческий – Кривенковская вода затопила железнодорожные пути, на станции Водопадный зафиксирован сход селя.

Сейчас движение поездов на перегоне Греческий – Кривенковская закрыто, путейцы пытаются восстановить работу дороги.

Авиасообщение из Петербурга в Сочи осуществляется в рабочем режиме.

Ранее сообщалось, что жители Сочи будут отрезаны от большой земли ещё три дня.