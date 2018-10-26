На Кубани продолжают находить тела погибших от наводнения. В Апшеронском районе нашли четверых

Число погибших в резульате ливневых дождей и наводнения в Краснодарском крае увеличилось до шести человек. Об этом 26 октября сообщает телеканал 360 со ссылкой на РИА Новости.

Два человека погибли в Туапсинском районе. Еще четыре тела спасатели обнаружили в подтопленных домах в Апшеронском районе. О пропавшей без вести в Туапсе пожилой женщине пока ничего не известно.

Проливные дожди, прошедшие в среду в Краснодаре, размыли Кубань. Горные реки вышли из берегов и превратились в бурные потоки, которые метр за метром разрушают и затапливают Сочи, Туапсе, Хадыженск и их окрестности. Всего пострадало 27 населённых пунктов. В зоне подтопления около 30 тысяч домов. Наблюдаются перебои с подачей электричества и газа. Около двух тысяч кубанцев остались без жилья. Сочинцы боятся, что им не хватит продуктов. Жители Туапсе остались без водопровода. Три десятка поездов встали намертво. В Лазаревском районе Сочи разрушился мост через реку Макопсе, также рухнул пролет моста на Туапсе от Шаумянского перевала в селе Цыпка. Потоком воды смыло мост в селе Агой Туапсинского района.

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