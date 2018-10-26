В Ломоносове двое с молотком и карабином зашли в ювелирный. Выйти с «покупками» им помешала полиция

Тяга к дорогому и прекрасному привела налётчиков в магазин ювелирных изделий в Петродворцовом районе Петербурга. Утренний визит завершился не по плану. От прилавков с золотом «покупателей» увезли в полицию.

Как стало известно «Фонтанке» 26 октября, накануне около одиннадцати утра в ювелирный магазин ООО «Диамант плюс» на улице Победы в Ломоносове ворвались двое в масках. С собой они принесли карабин «Сайга». Сотрудниц, стоявших за прилавками, под угрозой выстрела отправили в подсобку. Затем разбили несколько витрин и начали паковать драгоценности в сумку.

Но удача оказалась не на их стороне. План сорвала приехавшая на место полиция, визитёров задержали с поличным. Из сумки достали украшения на два миллиона рублей.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Решается вопрос об избрании меры пресечения 32-летнему и 37-летнему задержанным. Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, один из мужчин ранее неоднократно осуждался за аналогичные преступления.